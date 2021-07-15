В Киеве по Днепру дрейфует дом: ищут владельцев (видео)

Дом самостоятельно плывет по течению. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня, 15 июля, произошел курьезный случай. По Днепру дрейфовал дом. Откуда и куда он плыл – неизвестно.
Видео опубликовал KIEVMAP в Telegram.
"Как это чудесно, оставить все позади и отправиться в далекое путешествие в "доме", – шутят в Сети.
В ГСЧС Киева сказали "Сегодня", что им пока не поступала информация о дрейфующем доме по Днепру.
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В полиции также по поводу странного дома не слышали:
"В речную полицию обращений по поводу плавающего дома сегодня не поступало", – говорят "Сегодня".
Ранее мы писали, что в Киеве по Днепру дрейфовала неуправляемая баржа.В Сети вовсю шутили над одиноким судном в Днепре, некоторые пользователи даже зовут Джека Воробья, намекая на фильм "Пираты Карибского моря".
И это уже не первый случай. Ранее мы сообщали, что патрульные Виталий Данильчук и Александр Ясур рыбачили на берегу Днепра, когда увидели неуправляемую баржу с краном, которая направлялась по течению, сбивая буи.