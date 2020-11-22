В Киеве почти 1200 новых больных COVID-19: в каком районе больше всего

Коронавирус продолжает косить киевлян, есть и летальные случаи

В Киеве снова больше тысячи новых больных. За последние сутки зафиксировано 1199 человек с коронавирусом.

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Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Теперь в столице с начала эпидемии зафиксировано уже 59 006 заразившихся коронавирусом. За субботу заболели:

696 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет;

70 медиков.

При этом за последние сутки умерли 14 человек (всего уже 1123 киевлянина). В больницу были госпитализированы 85 пациентов с "ковидом". Выздоровели за минувшие сутки всего 38 человек (20 742 с начала эпидемии).

Кличко рассказал, что больше всего случаев заболевания за вчера обнаружили в Деснянском районе – 228, в Днепровском – 162 и в Оболонском – 146 случаев.

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Как сообщали новости "Сегодня", всего в Украине за вчерашний день зафиксировали больше 12 тысяч новых больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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