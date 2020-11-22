Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве почти 1200 новых больных COVID-19: в каком районе больше всего

22 ноября, 11:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Коронавирус продолжает косить киевлян, есть и летальные случаи

В Киеве снова больше тысячи новых больных. За последние сутки зафиксировано 1199 человек с коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Теперь в столице с начала эпидемии зафиксировано уже 59 006 заразившихся коронавирусом. За субботу заболели:

  • 696 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет;
  • 70 медиков.

При этом за последние сутки умерли 14 человек (всего уже 1123 киевлянина). В больницу были госпитализированы 85 пациентов с "ковидом". Выздоровели за минувшие сутки всего 38 человек (20 742 с начала эпидемии).

В тренде
Снежные покосы: на берегу Русановского канала мужчина косил траву в снегу (видео)

Кличко рассказал, что больше всего случаев заболевания за вчера обнаружили в Деснянском районе – 228, в Днепровском – 162 и в Оболонском – 146 случаев.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", всего в Украине за вчерашний день зафиксировали больше 12 тысяч новых больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видео
Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видеоПолитика
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)Другие новости
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с Тищенко
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с ТищенкоПолитика
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять