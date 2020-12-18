В Киеве, под Аркой дружбы народов, появились тонны снега (фото)

В Киеве появилось место, где можно увидеть много снега. Под Арку дружбы народов его свозят на грузовиках с ледовых арен разных городов, а также с Западной Украины, сообщает корреспондент "Сегодня".
Рабочие трамбуют его и переживают, чтобы не растаял.
В Киеве 19-20 декабря возле Арки дружбы народов во второй раз пройдут соревнования для профессиональных сноубордистов и лыжников "Дабл Трипл Snow Fest 2020".
Напомним, в прошлом году снег везли с Буковеля и всех катков Киева. Тогда в соревнованиях приняли участие спортсмены из 7 стран мира.
Ранее мы писали, какой будет в этом году главная елка страны, и показали, как она выглядит на проекте.
Напомним, локдаун близко – как встретить Новый год взаперти. В связи с тотальным карантином будут отменены все массовые развлекательные мероприятия, закрыты все места скопления людей, запрещены праздничные локации, да и новогодние елки во многих городах также устанавливаться не будут.
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