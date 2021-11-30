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В Киеве под Офисом Президента монтируют новогодний каток (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 ноября, 16:47
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На место привезли стройматериалы и рабочие начали собирать новогоднюю площадку
На Банковой устанавливают каток
На Банковой устанавливают каток / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Банковой начали активную подготовку к Новому году. Под Офисом президента устанавливают каток.

Об этом сообщает Цензор.нет.

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Двор возле ОП огородили металлическим забором.

Совсем скоро возле ОП можно будет покататься на коньках
Совсем скоро возле ОП можно будет покататься на коньках / Фото: Цензор

Также там лежат доски и трубы, из которых рабочие монтируют каток.

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Новогодний каток возле Офиса президента – уже традиция
Новогодний каток возле Офиса президента – уже традиция / Фото: Цензор

В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны

В Киеве на Софийской площади вчера начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.

Рабочие выгрузки конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти ещё часть ёлочных конструкций.

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