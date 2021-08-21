В Киеве под ОПУ открыли инклюзивную арт-площадку по мотивам Марии Примаченко (фото)

Инсталляция будет работать с августа 2021 года и в течение осени

Площадка получилась очень яркой и, в то же время, инклюзивной / Фото: пресс-служба ОПУ

В субботу, 21 августа, в Киеве, возле здания Офиса Президента Украины открыли арт-площадку, созданную по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко. Арт-площадка ориентирована на взрослых и детей, также она доступна для людей с ограниченными возможностями.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"У нас уже был опыт, как делать интерактивные площадки у Офиса Президента. Современные публичные пространства становятся живыми тогда, когда сочетается несколько функций, а именно здесь и соединяются искусство и интерактивная детская площадка, которая является также инклюзивной. Здесь дети будут учиться искусству через интерактив. Они подсознательно и сознательно будут приобщатся к современному украинскому искусству. Такого качества площадок я не видел нигде в мире", – отметил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин во время открытия арт-локации.

Фото: пресс-служба ОПУ

В ОПУ объяснили, что выбрали работы именно Примаченко, поскольку они наилучшим образом иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит.

Фото: пресс-служба ОПУ

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Внучка художницы, директор Благотворительного фонда "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" Анастасия Примаченко считает, что площадка получилась очень яркой и инклюзивной, ведь любой ребенок может прийти и поиграть на ней.

Фото: пресс-служба ОПУ

"В эти дни мы будем праздновать 30-летие независимости Украины, и очень хорошо в такие времена знакомиться с нашим родным. Мария Примаченко всю свою жизнь транслировала настоящую украинскую душу, независимость и силу. Сейчас в мире происходит очень много плохого: пандемия, войны. И мы, украинцы, и все человечество немного забыли о вот этой сказке, о вере в лучшее", – подчеркнула правнучка художницы.

Фото: пресс-служба ОПУ

Арт-площадка будет работать с августа 2021 года и в течение осени.

Фото: пресс-служба ОПУ

О художнице

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Мария Примаченко – родилась 30 декабря 1908 (12 января) 1909 года в селе Болотня (ныне Иванковского района Киевской области Украины), где и провела всю жизнь. Украинская народная художница. Народный художник УССР. Представительница "народного примитива" ("наивного искусства"). За годы работы классик современной украинской народной живописи создала более 500 художественных работ.

В детстве Примаченко переболела страшным недугом – полиомиелитом. Это сделало ее не по-детски серьезной и наблюдательной, обострило слух и зрение.

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