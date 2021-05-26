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В Киеве под посольством РФ сожгли"Кремль" (фото)

26 мая, 17:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Участники акции почтили память погибших военных и добровольцев на Донбассе

В Киеве под посольством РФ пытались сжечь "Кремль". Фото: Укринформ

В Киеве под посольством РФ пытались сжечь "Кремль". Фото: Укринформ

Возле посольства РФ в Киеве активисты по случаю годовщины начала боев ВСУ за Донецкий аэропорт провели акцию, во время которой сожгли картонный макет московского Кремля.

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Об этом сообщает УНИАН.

Акция прошла под названием "Тризна по погибшим на российско-украинской войне".

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Акция была посвящена очередной годовщине первой победы украинских вооруженных сил над российскими оккупантами в Донецком аэропорту.

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Кроме того, участники акции почтили погибших за территориальную целостность и независимость Украины военных и добровольцев, погибших в боях с российским агрессором.

Отметим, что в ходе акции ее участники устроили "сожжение Кремля".

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Небольшой картонный макет кремлевских башен разместили на асфальте, полили зажигательной смесью и подожгли. За миг представитель правоохранительных органов с огнетушителем потушил кусок картона, изображавший московский Кремль, что вызвало возмущение у участников акции.

Ранее мы писали, про бои за Донецкий аэропорт в цифрах.

В целом, оборона Донецкого аэропорта украинской армией продолжалась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

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