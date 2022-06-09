В Киеве подростки во время воздушной тревоги выбрасывали из окна технику (видео)

Парни выбросили из окна шестого этажа телевизор и магнитолу

Подростки выбрасывали из окна разную технику/Фото: коллаж: "Сегодня"

На столичной Оболони подростки придумали "оригинальное" развлечение во время воздушной тревоги. Они выбрасывали из окон многоэтажки на Героев Днепра разные вещи – телевизор, кресло, магнитолу. Такими действиями парни могли повредить припаркованный транспорт и людей, проходящих по тротуару. Свои выходки молодые люди снимали на видео и выкладывали в социальные сети.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что известно?

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как молодые люди выбрасывают из окна крупный стул. Он летит с балкона верхнего этажа и с треском врезается в ветки дерева, которое растет возле дома.

Как отмечают очевидцы, такие выходки парни совершают, когда объявлена воздушная тревога. И делают это в темное время суток.

На одном из видео они веселясь выбрасывают из окна старый магнитофон со словами "Прямо в мусорку!". Но судя по звуку, в цель не попадают, поскольку после падения магнитофона громко разбивается стекло.

Реклама

Но больше всего поражает, когда трое веселых подростков тащат к оконной раме телевизор, а четвертый снимает все на видео. Один из них с сигаретой. Под крики – "раз, два, три!" они выбрасывают телевизор в окно. Он с грохотом разбивается внизу.

Реклама

Что говорят в полиции?

В полиции Киева нам сообщили, что уже установили личности участников ночных "развлечений" на Оболони.

"Личности троих участников уже установлены. Двоим парням по 16 лет, третьему – 14 лет. Вещи они выбрасывали из балкона шестого этажа на Героев Днепра. Делали это ради развлечения и подписчиков в социальных сетях. Выбросили телевизор и магнитолу. Благо, что от их действий никто из прохожих не пострадал", — рассказали сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района.

Парней быстро нашли сотрудники полиции. Их пригласили в райотдел вместе с родителями.

"Парни уже по-другому себя вели. Они не думали, что кто-то будет их разыскивать и не особо задумывались о последствиях своих действий, хотя и говорят, что смотрели, чтобы под окном никто не шел. Им пояснили, что так поступать нельзя. На двоих 16-летних парней были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. А за 14-летнего подростка ответственность понесут его родители — за невыполнение своих обязанностей", — добавляют в полиции Оболонского района.

Киевлян напугали спонтанные взрывы

В Киеве вечером 5 июня неизвестные запустили салют. Люди подумали, что начался обстрел со стороны РФ.

На кадрах с видео, которые опубликовали в соцсетях, видно, как на жилом массиве "Осокорки" "бьют" салюты. Кто запустил пиротехническое изделие в то время, когда в стране идет война, — пока неизвестно. Взрывы напугали местных жителей, поскольку сейчас любые мощные звуки ассоциируются у людей с обстрелами со стороны российских оккупантов.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Одессе запустили провокационный салют во время тревоги. Также мы рассказывали, как киевлян напугала непогода.