В Киеве подросток пырнул ножом бездомного. Мы узнали причины

В Киеве парень во время конфликта ударил бездомного ножом в шею. Потерпевшего медики госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали полицейские. Теперь 18-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как все было
Как прокомментировали сайту "Сегодня" полицейские, подозреваемый шел по улице, достал нож и спросил у бездомного мужчины, чего он здесь ходит. Мужчина что-то ответил, после чего парень ранил его из-за внезапной неприязни.
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"Все это произошло за считанные секунды. В рамках расследования будет проведена психиатрическая экспертиза",- сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Копов вызвали товарищи нападавшего
С правонарушителем были его товарищи. Они и вызвали "скорую" потерпевшему, а также позвонили в полицию. Злоумышленника задержали. Ранее проблем с законом он не имел.
В каком состоянии бездомный
Медики диагностировали у 47-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение шеи. Он находится под наблюдением врачей.
Что грозит 18-летнему парню
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
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