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В Киеве подросток пырнул ножом бездомного. Мы узнали причины

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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6 января, 16:55
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Нападавшего уже задержали полицейские, но ранее проблем с законом у него не было
Инцидент произошёл на Дарнице / Коллаж "Сегодня"
Инцидент произошёл на Дарнице / Коллаж "Сегодня"

В Киеве парень во время конфликта ударил бездомного ножом в шею. Потерпевшего медики госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали полицейские. Теперь 18-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как все было

Как прокомментировали сайту "Сегодня" полицейские, подозреваемый шел по улице, достал нож и спросил у бездомного мужчины, чего он здесь ходит. Мужчина что-то ответил, после чего парень ранил его из-за внезапной неприязни.

"Все это произошло за считанные секунды. В рамках расследования будет проведена психиатрическая экспертиза",- сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Копов вызвали товарищи нападавшего

С правонарушителем были его товарищи. Они и вызвали "скорую" потерпевшему, а также позвонили в полицию. Злоумышленника задержали. Ранее проблем с законом он не имел.

В каком состоянии бездомный

Медики диагностировали у 47-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение шеи. Он находится под наблюдением врачей.

Что грозит 18-летнему парню

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

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