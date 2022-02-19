В Киеве похолодает на этой неделе – когда будет дождь

Погода в Киеве в ближайшие дни будет теплой. Температура воздуха в городе может подняться до 9 градусов тепла.
Об этом сообщает gismeteo.
Завтра, 20 февраля, синоптики обещают днем +7 градусов, а ночью температура может снизиться до +1 градуса. Осадков не ожидается.
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21 февраля столбики термометров покажут около +9 градусов тепла. Прогнозируется переменная облачность.
А вот 22 февраля будет небольшой дождь. Температура воздуха днем будет около +9 градусов, а ночью стоит ожидать +2 градусов.
23 февраля ожидается переменная облачность. Температура в столице снизится до -3 градуса ночью, а днем синоптики обещают +2 градуса.
24 февраля температура воздуха в Киеве днем будет +1 градус, а ночью похолодает до -5 градусов. Осадков не будет.
А вот 25 февраля в столице будет солнечно, но температура все еще будет низкой. Днем синоптики прогнозируют +2 градуса, а ночью -4 градуса. Но осадков ждать не стоит.
В субботу, 26 февраля, ожидается переменная облачность. Днем температура в столице поднимется до +3 градусов, а ночью снизиться до -3.
Скриншот: gismeteo
Морозы в феврале
В течение последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.