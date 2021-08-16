В Киеве полицейский более четырех лет не ходил на работу, но получал зарплату

В Киеве полицейский в течение четырех лет не ходил на работу и не выполнял служебных обязанностей, но получал зарплату. Ранее в Киеве фиктивные заплаты выплачивали медикам.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Оказалось, что работник одного из управлений ГУНП в Киеве вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении.
Он с октября 2016 по декабрь 2019 получал зарплату, однако не работал в отделе полиции, а проживал во Львове. А его руководитель всеми возможными методами укрывал от руководства факт отсутствия своего подчиненного на работе.
В результате государству нанесен ущерб на сумму около 400 000 грн.
"13.08.2021 сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее мы сообщали, что:
- в январе этого года полицейский избил в отделении парня, который пришел сообщить о совершении кражи.
- в Винницкой области произошла смертельная ДТП с участием полицейского из Киевской области. В результате одна пассажирка погибла, еще двое пострадали.