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В Киеве полицейский более четырех лет не ходил на работу, но получал зарплату

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 августа, 17:55
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Коп не выполнял свои служебные обязанности и проживал в другом городе
Мужчина с октября 2016 года по декабрь 2019 годаполучал фейковые выплаты / Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчина с октября 2016 года по декабрь 2019 годаполучал фейковые выплаты / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейский в течение четырех лет не ходил на работу и не выполнял служебных обязанностей, но получал зарплату. Ранее в Киеве фиктивные заплаты выплачивали медикам.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Оказалось, что работник одного из управлений ГУНП в Киеве вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении.

Он с октября 2016 по декабрь 2019 получал зарплату, однако не работал в отделе полиции, а проживал во Львове. А его руководитель всеми возможными методами укрывал от руководства факт отсутствия своего подчиненного на работе.

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В результате государству нанесен ущерб на сумму около 400 000 грн.

"13.08.2021 сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что:

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