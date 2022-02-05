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В Киеве полицейский "фантом" попал в ДТП: женщина на Lexus протаранила автомобиль

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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5 февраля, 20:36
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В результате ДТП пострадавших нет
Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. Коллаж "Сегодня"
Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. Коллаж "Сегодня"

Автомобиль-"фантом" патрульной полиции попал в ДТП на Воздухофлотском путепроводе в Киеве.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

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"Фантом" полиции попал в ДТП

"Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем", – сообщил Белошицкий.

По его словам, в результате ДТП пострадавшие отсутствуют.
"Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", – добавил он.

Как работают автомобили-фантомы?

Это автомобили, которые оснащены системами контроля скорости. Они могут измерять скорость при движении самого фантома, а также, когда фантом стоит в определенном месте.

Когда авто зафиксирует правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Дальше эту информацию проверяют в базах данных.

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Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.

Аварии в Украине

В Украине в 2021 году произошло 5 019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.

За январь 2022 года уже зафиксировали 6 567 случаев нетрезвого управления транспортом.

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