В Киеве полицейский "фантом" попал в ДТП: женщина на Lexus протаранила автомобиль

Автомобиль-"фантом" патрульной полиции попал в ДТП на Воздухофлотском путепроводе в Киеве.
Об этом сообщает первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
"Фантом" полиции попал в ДТП
"Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем", – сообщил Белошицкий.
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Как работают автомобили-фантомы?
Это автомобили, которые оснащены системами контроля скорости. Они могут измерять скорость при движении самого фантома, а также, когда фантом стоит в определенном месте.
Когда авто зафиксирует правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Дальше эту информацию проверяют в базах данных.
Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.
Аварии в Украине
В Украине в 2021 году произошло 5 019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.
За январь 2022 года уже зафиксировали 6 567 случаев нетрезвого управления транспортом.
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