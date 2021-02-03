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В Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов

3 февраля, 10:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций

В Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Во время проведения запланированных акций полиция заступила на дежурство в усиленном режиме.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины", – говорится в сообщении.

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В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Так, в 2019 году "112" временно лишался лицензии по решению Нацсовета по телерадиовещанию.

Ранее мы писали о протестах предпринимателей – смотрите видео:

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Киев полиция патрульная полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

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