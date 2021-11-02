В Киеве полиция занялась парнями, которые "расстреливали" бабушку в кровати

Одному из обидчиков 18 лет, а личность другого обидчика полицейские устанавливают

Парни направляли "пистолет" на бабушку / Коллаж "Сегодня"

Полиция начала уголовное производство над подростками, которые решили поиздеваться над болеющей старушкой ради видео в соцсети.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Подробности

В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие.

Виновникам может угрожать наказание в виде общественных работ от 150 до 240 часов, арест до 6 месяцев, до 5 лет ограничения свободы или до 2 лет лишения свободы.

Детали истории

В Киеве подростки решили поиздеваться над болеющей старушкой ради видео в соцсети. Сначала один из парней направлял пистолет на бабушку, а второй, который был за кадром, говорил: "Не стреляй".

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Один из парней взял пистолет и сначала направлял его на себя, а затем на бабушку. При этом подросткам было смешно.

После того, как ситуацию начали обсуждать в соцсетях, один из парней решил извиниться. Он записал видео, где признал свою вину.

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