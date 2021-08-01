Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве полуголая девушка танцевала на "пилоне" перед нацгвардейцами – видео

1 августа 2021 19:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девушка в черном белье и ботинках танцевала Pole Dance перед тремя копами на улице

В столице девушка удивила копов полуголым танцем. Коллаж "Сегодня"

В столице девушка удивила копов полуголым танцем. Коллаж "Сегодня"

В центре Киева девушка в одном нижнем белье станцевала перед украинскими правоохранителями. В качестве шеста танцовщица использовала дорожный знак.

Реклама

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киевское чтиво".

Читайте также: Вместо гостя – голая красавица! Неожиданный epic fail в эфире украинского канала

Инцидент случился на улице Заньковецкой, недалеко от метро "Крещатик". На записи видно, как девушка в черном белье и ботинках исполняла танец, похожий на Pole Dance. А трое нацгвардейцев наблюдали за происходящим.

В тренде
Да нет, елки! Киевляне возмущены идеей КГГА сделать парковки во дворах платными
В Киеве авто паркуют во дворах. Коллаж: "Сегодня"
Реклама

Однако на видео попал только конец танца – как девушка крутилась на "шесте", после чего взяла с дороги свои вещи и начала одеваться.

"Что только ни увидишь на улицах столицы. Нацгвардейцы оценили", - написали под видео.

Напомним, в Деснянском районе Киева гуляла полуголая девушка. Она спокойно прохаживалась по дороге на Троещине, делала гимнастику и бросалась медицинской маской.

Кроме того, в Донецкой области голая женщина ходила по проезжей части. Местную жительницу остановили полицейские и заставили одеться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Гангстеры" в маршрутке с "калашом" в рюкзаке: все о задержании банды "Сенсея"Другие новости
В Киеве сожгли автомобиль известного блогера (фото)
В Киеве сожгли автомобиль известного блогера (фото)Другие новости
Ветер и дожди: Ирпень накрыла непогода (видео)
Ветер и дожди: Ирпень накрыла непогода (видео)Другие новости
Более 350 тысяч участников и огромные пробки. В Киеве прошел крестный ход (видео)
Более 350 тысяч участников и огромные пробки. В Киеве прошел крестный ход (видео)Другие новости
В Чернобыле
В Чернобыле "заминировали" ЧАЭС: что там происходит (обновлено)Украина
Поезд
Поезд "Интерсити+" Киев – Запорожье задерживается на три часа: что произошлоУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять