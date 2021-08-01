В Киеве полуголая девушка танцевала на "пилоне" перед нацгвардейцами – видео

Девушка в черном белье и ботинках танцевала Pole Dance перед тремя копами на улице

В столице девушка удивила копов полуголым танцем. Коллаж "Сегодня"

В центре Киева девушка в одном нижнем белье станцевала перед украинскими правоохранителями. В качестве шеста танцовщица использовала дорожный знак.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киевское чтиво".

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Инцидент случился на улице Заньковецкой, недалеко от метро "Крещатик". На записи видно, как девушка в черном белье и ботинках исполняла танец, похожий на Pole Dance. А трое нацгвардейцев наблюдали за происходящим.

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Однако на видео попал только конец танца – как девушка крутилась на "шесте", после чего взяла с дороги свои вещи и начала одеваться.

"Что только ни увидишь на улицах столицы. Нацгвардейцы оценили", - написали под видео.

Напомним, в Деснянском районе Киева гуляла полуголая девушка. Она спокойно прохаживалась по дороге на Троещине, делала гимнастику и бросалась медицинской маской.

Кроме того, в Донецкой области голая женщина ходила по проезжей части. Местную жительницу остановили полицейские и заставили одеться.