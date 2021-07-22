В Киеве после ремонта открыли Центральный автовокзал: как выглядит (фото)

На вокзале также появился отель – он расположен на третьем этаже здания

Пассажиры уже пользуются обновленным вокзалом. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 июля, в Киеве открылся после реконструкции Центральный автовокзал. Как сообщает корреспондент "Сегодня", первые пассажиры смогли оценить обновленное здание.

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На все три этажа вокзала можно подняться и спуститься на эскалаторах. Работают кассы, просторные залы ожидания.

Обновленный вокзал. Фото: коллаж "Сегодня"

На вокзал также функционирует отель, который расположен на третьем этаже.

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Двор вокзала. Фото: "Сегодня"

Киевляне отмечают, что после реконструкции на стенах и колоннах остались легендарные мозаики, которые украшали здание еще с советских времен.

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Вид изнутри. Фото: "Сегодня"

Центральный вход. Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" назвала "исторической" замену эскалатора на Центральном вокзале.Высота нового подъемника составит 6,5 м, он будет установлен на месте действующего, сможет обслуживать 7300 посетителей вокзала в час и будет работать 20 часов подряд.

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Напомним, во Львове на железнодорожном вокзаленашли более полкило ртути. Спасатели собрали 610 г разлитой ртути, вещество передали представителю Железнодорожной районной государственной администрации.