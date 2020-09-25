В Киеве появилась 3-D модель собора Святой Софии (фото)

В Киеве прошло торжественное открытие 3-D модели историко-архитектурного памятника собора Святой Софии.

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Об этом сообщает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации на странице в Facebook.

"Мини-макет на пьедестале из белого мрамора, оснащен рельефными тактильными табличками шрифтом Брайля для слабовидящих, которые, несмотря на это, стремятся к активному саморазвитию и культурного познания", – пишут в сообщении.

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3-D модель собора – социальный проект, который нужен, чтобы облегчить доступ лицам с нарушениями зрения к туристическим локациям Киева.

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"Трехмерная познавательная рельефная модель позволит людям с недостатками зрения "увидеть руками", а людям с хорошим зрением понять, как выглядит известная архитектурная памятка с высоты птичьего полета".

Отметим, собор Святой Софии один из самых посещаемых туристических локаций, собор включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, недавно в столице на Владимирской горке от рук вандалов пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

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