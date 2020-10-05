В Киеве появилась новая велодорожка (фото)

В Киеве в Деснянском районе обустроили новую двустороннюю велосипедную дорожку.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев на своей странице в Facebook.
Велодорожку открыли на бульваре Леонида Быкова.
"Развитие велоинфраструктуры столицы продолжается", – пишет Густелев.
Отметим, что длина дорожки 500 метров, ширина – 2-2,5 метра с дополнительными пешеходными переходами, а также понижением и тактильными полосами.
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Напомним, в августе киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.
А по велодорожке вдоль автомобильной дороги между Ирпенем и Киевом проехались грузовики – видео сняли очевидцы.
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