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В Киеве появилась новая велодорожка (фото)

5 октября, 16:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Длинна дорожки 500 метров

В Киеве в Деснянском районе обустроили новую двустороннюю велосипедную дорожку.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев на своей странице в Facebook.

Велодорожку открыли на бульваре Леонида Быкова.

"Развитие велоинфраструктуры столицы продолжается", – пишет Густелев.

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Отметим, что длина дорожки 500 метров, ширина – 2-2,5 метра с дополнительными пешеходными переходами, а также понижением и тактильными полосами.

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Напомним, в августе киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.

А по велодорожке вдоль автомобильной дороги между Ирпенем и Киевом проехались грузовики – видео сняли очевидцы.

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Киев велодорожка Густелев

Источник: Сегодня

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