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В Киеве появились новые лавочки с солнечными батареями (фото)

30 октября, 16:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Соломенском районе установили лавочки с солнечными батареями

В Киеве установили 20 новых лавочек, пять из которых оснащены солнечными батареями.

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Об этом сообщает гендиректор "Киевзеленстроя" Алексей Король в Facebook.

"Реализовывать проекты общественного бюджета всегда интересно, особенно если они современные и экологические. Так получилось, что два проекта победили и оба они касались улице Политехнической (№ 2249 "Политех будущего" и № 2178 "Благоустройство ул. Политехнической"). Тепе улица Политехническая соответствует своему названию", – написал он в соцсети.

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Так, было установлено 20 новых урн и 20 новых лав, из них пять имеют солнечные батареи, от них можно зарядить свои гаджеты.

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Ранее мы писали, что в Днепровском районе столицы в парке Аврора появилась "живая" арка из граба обыкновенного.

А на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице.

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Киев лавочка киевзеленстрой

Источник: Сегодня

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