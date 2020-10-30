В Киеве появились новые лавочки с солнечными батареями (фото)

В Киеве установили 20 новых лавочек, пять из которых оснащены солнечными батареями.
Об этом сообщает гендиректор "Киевзеленстроя" Алексей Король в Facebook.
"Реализовывать проекты общественного бюджета всегда интересно, особенно если они современные и экологические. Так получилось, что два проекта победили и оба они касались улице Политехнической (№ 2249 "Политех будущего" и № 2178 "Благоустройство ул. Политехнической"). Тепе улица Политехническая соответствует своему названию", – написал он в соцсети.
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Так, было установлено 20 новых урн и 20 новых лав, из них пять имеют солнечные батареи, от них можно зарядить свои гаджеты.
Ранее мы писали, что в Днепровском районе столицы в парке Аврора появилась "живая" арка из граба обыкновенного.
А на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице.
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