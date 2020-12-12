В Киеве появились первые елочные базары (фото)

В субботу, 12 декабря, в Киеве появились первые елочные базары.

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Корреспондент "Сегодня" заметил один такой на пересечении улиц Ахматовой и Григоренка. По словам продавцов, они открылись сегодня. Елки привезли из-под Ковеля.

Стоимость елок начинается от 200 гривен. Пока их у торговца никто не купил.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В тренде Оклемался от гололеда. Киевский фуникулер снова работает

Ранее мы писали, что с главной елки страны возле Софийского собора в Киеве все-таки снимут сказочную шляпу и поставят вместо нее восьмигранную звезду.

Также мы писали, что новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса.

Кроме того, возле Арки дружбы народов начали устанавливать главную елку Киева.

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