В Киеве появились первые елочные базары (фото)

В субботу, 12 декабря, в Киеве появились первые елочные базары.
Корреспондент "Сегодня" заметил один такой на пересечении улиц Ахматовой и Григоренка. По словам продавцов, они открылись сегодня. Елки привезли из-под Ковеля.
Стоимость елок начинается от 200 гривен. Пока их у торговца никто не купил.
Ранее мы писали, что с главной елки страны возле Софийского собора в Киеве все-таки снимут сказочную шляпу и поставят вместо нее восьмигранную звезду.
Также мы писали, что новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса.
Кроме того, возле Арки дружбы народов начали устанавливать главную елку Киева.
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