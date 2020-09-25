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В Киеве появилось пять дорожных метеостанций: для чего они нужны (фото)

25 сентября, 16:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Метеостанции будут собирать данные по 14 показателям

В Киеве появилось пять автоматических дорожных метеостанций производства Швейцарии.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Метеостанции уже установлены на въездах в город и в центре. Сведения со станций, по словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева, послужат для более качественного содержания объектов "дорожно-транспортной инфраструктуры, использованию техники, человеческого ресурса, противогололедных и горюче-смазочных материалов".

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"Метеостанции собирают данные по 14 показателям измерения и оперативно передают ее на мониторы Ситуационного центра, работающего на базе коммунальной корпорации "Киевавтодор". Кроме данных о температуре воздуха, относительной влажности, скорости и направление ветра, оборудование измеряет интенсивность осадков, видимость, точки росы, толщину водяной пленки, концентрацию соли, температуру замерзания и т.д.", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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Теперь КП "Киевпастранс", КО "Киевзеленстрой" смогут получать точные данные об изменениях атмосферных фронтов, приближениях мощных циклонов, и быстро среагировать.

Зимой смогут определить тип и концентрацию необходимых противогололедных материалов:

  • жидкий раствор,
  • соль,
  • песчано-соляную смесь.

А летом – с точностью узнать, нагрев уличного покрытия, чтобы успеть охладить его или остановить движение большегрузов.

Напомним, киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.

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"Укравтодор" запретил движение в дневное время суток автотранспорта со сверхнормативным весом в жаркую погоду.

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Киев КГГА метеостанция

Источник: Сегодня

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