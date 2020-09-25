В Киеве появилось пять дорожных метеостанций: для чего они нужны (фото)

Метеостанции будут собирать данные по 14 показателям

В Киеве появилось пять автоматических дорожных метеостанций производства Швейцарии.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Метеостанции уже установлены на въездах в город и в центре. Сведения со станций, по словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева, послужат для более качественного содержания объектов "дорожно-транспортной инфраструктуры, использованию техники, человеческого ресурса, противогололедных и горюче-смазочных материалов".

Читайте также: В КГГА показали фото новой остановки скоростного трамвая, а киевляне раскритиковали ремонт

"Метеостанции собирают данные по 14 показателям измерения и оперативно передают ее на мониторы Ситуационного центра, работающего на базе коммунальной корпорации "Киевавтодор". Кроме данных о температуре воздуха, относительной влажности, скорости и направление ветра, оборудование измеряет интенсивность осадков, видимость, точки росы, толщину водяной пленки, концентрацию соли, температуру замерзания и т.д.", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Реклама

Теперь КП "Киевпастранс", КО "Киевзеленстрой" смогут получать точные данные об изменениях атмосферных фронтов, приближениях мощных циклонов, и быстро среагировать.

Зимой смогут определить тип и концентрацию необходимых противогололедных материалов:

жидкий раствор,

соль,

песчано-соляную смесь.

А летом – с точностью узнать, нагрев уличного покрытия, чтобы успеть охладить его или остановить движение большегрузов.

Напомним, киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.

Реклама

"Укравтодор" запретил движение в дневное время суток автотранспорта со сверхнормативным весом в жаркую погоду.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама