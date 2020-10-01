В Киеве появился новый перехватывающий паркинг на "Героев Днепра" (фото)

У станции метро "Героев Днепра" заработал перехватывающий паркинг.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.
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Так, новый паркинг с охраной и камерами видеонаблюдения вмещает 93 автомобиля.
Напомним, что ранее в рамках партнерства заработал аналогичный паркинг на 250 автомобилей на станции метро "Академгородок".
В Киеве показали, как работает первый перехватывающий паркинг недалеко от метро Выдубичи.
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