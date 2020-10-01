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В Киеве появился новый перехватывающий паркинг на "Героев Днепра" (фото)

1 октября, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он вмещает 93 автомобиля

У станции метро "Героев Днепра" заработал перехватывающий паркинг.

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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.

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Так, новый паркинг с охраной и камерами видеонаблюдения вмещает 93 автомобиля.

Фото: КГГА

Напомним, что ранее в рамках партнерства заработал аналогичный паркинг на 250 автомобилей на станции метро "Академгородок".

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В Киеве показали, как работает первый перехватывающий паркинг недалеко от метро Выдубичи.

Киевсовет разрешил парковать машины во дворе на Крещатике, 36.

Женщина сжигает "евробляху":

Відео: YouTube/Зеленый Пес

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Киев КГГА паркинг Героев Днепра

Источник: Сегодня

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