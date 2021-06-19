Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве появился памятник медикам, умершим от COVID-19 (фото)

19 июня 2021 14:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Более чем за год от коронавируса погибло почти 900 медицинских работников

Мемориал погибших от коронавируса медикам. Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Мемориал погибших от коронавируса медикам. Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Сегодня на территории Киевской городской клинической больницы №4 открыли мемориал погибшим от СOVID-19 медикам.

Реклама

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"В последние полтора года в стране идет война на двух фронтах. На Востоке наши воины защищают страну от агрессора. По всей Украине наши медики противостоят не менее угрожающем врагу – пандемии COVID-19", – написал он.

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Реклама

Отметим, что за более чем год от коронавируса погибло почти 900 медицинских работников.

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Не пропусти!
Увидеть "Уэмбли" – и жить дальше! Невероятные приключения корреспондента Спорт Сегодня на Евро
Шотландские болельщики наводнили Лондон в день матча своей команды с Англией на Евро-2020

На символической "Свече жизни" и мемориальной стене памяти "Матовое стекло" нанесены фамилии 170 медицинских работников со всей Украины, которые погибли, спасая жизни пациентов.

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook
Реклама

Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

Идея мемориала в том, что на стене памяти время от времени могут появляться новые имена медиков-героев.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли памятник серферу. Скульптор назвал свою работу Зозулька – она относится к серии его работ "Малыши", а еще скульптура должна приносить удачу.

Напомним, Минкульт хочет уменьшить штрафы за разрушение памятников.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)Украина
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничества
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничестваЭкономика
Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столицеЗдорово
В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)
В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)Другие новости
Попросила показать документы: в Киеве патрульный выбил из рук заявительницы телефон (видео)
Попросила показать документы: в Киеве патрульный выбил из рук заявительницы телефон (видео)Другие новости
Погода в Киеве испортится – синоптики предупредили о грозе
Погода в Киеве испортится – синоптики предупредили о грозеДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять