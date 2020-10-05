В Киеве появился памятник освободителю Крыма Болбочану (фото)

В Киеве на ул. Сечевых Стрельцов открыли памятник полковнику армии УНР Петру Болбочану, под руководством которого украинские части в 1918 году освободила Крым от большевиков.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, бюст Болбочана вылит из бронзы.

Как стало известно, средства на создание памятника удалось собрать всего за месяц силами патриотов – из Украины, Польши, Швейцарии, США и России.

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Отметим, Петр Болбочан был полковником армии УНР, главой Крымской операции по освобождению Крыма от большевиков и взятию под контроль Черноморского флота. Он категорически выступал против союза с большевиками и Россией. Был арестован за критику непоследовательной политики правительства УНР и расстрелян. Умер в возрасте 35 лет.

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