В Киеве появился сквер Василия Слипака, еще ряд улиц переименовали – список

В Киеве переименовали ряд улиц и переулков. Новые названия получили также две площади и сквер.
Решение приняли депутаты Киевсовета 4 ноября.
Что переименовали
В Святошинском районе:
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- улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);
- улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);
- улицу Павленко на улицу Кристины Сушко (выдающегося деятеля и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц Освободительной борьбы 1917-1921 годов);
- переулок Павленко на переулок Мовчуновский (возвращение исторического названия).
В Соломенском районе:
- улицу Народного ополчения на улицу Святослава Храброго (для чествования памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);
- улицу Молодогвардейскую на улицу Владимира Сикевича (выдающегося военного и политического деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);
- улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).
- улицу Московскую (в поселке Жуляны) на улицу Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из главных дипломатов Гетманщины, шляхтича, участника междоусобных войн времен Руины).
В Дарницком районе:
- улицу Малоземельную на улицу Олимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).
В Шевченковском районе:
- улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);
- переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он расположен).
В Днепровском районе:
- улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).
Кроме того, в Киеве появились:
- площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);
- сквер имени Василия Слипака в честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в Подольском районе);
- улица Николая Костомарова в честь величайшего украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до ЖК "Новопечерские Липки" в Печерском районе);
- Кловская площадь расположена возле станции метро "Кловская" в Печерском районе
Как быть с адресом регистрации в паспорте
Его не надо менять в случае переименования улицы – это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название остаются в силе.
Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права. Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.
Раньше мы писали:
- Депутаты Киевсовета исполнили песню "Батько наш Бандера" после принятия решения о переименовании улиц.
- В Украине могут переименовать ряд населенных пунктов. Все потому, что они носят русскоязычный характер и не отвечают правилам и нормам украинского правописания.