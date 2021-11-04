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В Киеве появился сквер Василия Слипака, еще ряд улиц переименовали – список

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 19:08
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Улицы Народного ополчения и Московская получат новые названия
В Киеве переименовали ряд улиц.
В Киеве переименовали ряд улиц. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве переименовали ряд улиц и переулков. Новые названия получили также две площади и сквер.

Решение приняли депутаты Киевсовета 4 ноября.

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Что переименовали

В Святошинском районе:

  • улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);
  • улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);
  • улицу Павленко на улицу Кристины Сушко (выдающегося деятеля и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц Освободительной борьбы 1917-1921 годов);
  • переулок Павленко на переулок Мовчуновский (возвращение исторического названия).

В Соломенском районе:

  • улицу Народного ополчения на улицу Святослава Храброго (для чествования памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);
  • улицу Молодогвардейскую на улицу Владимира Сикевича (выдающегося военного и политического деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);
  • улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).
  • улицу Московскую (в поселке Жуляны) на улицу Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из главных дипломатов Гетманщины, шляхтича, участника междоусобных войн времен Руины).

В Дарницком районе:

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  • улицу Малоземельную на улицу Олимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

В Шевченковском районе:

  • улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);
  • переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он расположен).

В Днепровском районе:

  • улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).

Кроме того, в Киеве появились:

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  • площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);
  • сквер имени Василия Слипака в честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в Подольском районе);
  • улица Николая Костомарова в честь величайшего украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до ЖК "Новопечерские Липки" в Печерском районе);
  • Кловская площадь расположена возле станции метро "Кловская" в Печерском районе

Как быть с адресом регистрации в паспорте

Его не надо менять в случае переименования улицы – это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название остаются в силе.

Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права. Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

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