В Киеве поймали группу, которая продавала фальсифицированные лекарства (фото)

Членам группировки грозит до десяти лет лишения свободы

В Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая занималась сбытом фальсифицированного лекарственного средства "соматин".

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В группировку вошли три человека, готовую продукцию они сбывали с помощью интернет-магазина. Из гаража, который снимали злоумышленники в Харькове, изъято более 500 емкостей с "соматином" и запрещенным сильнодействующим веществом.

"Мы выяснили, что ранее судимый за совершение аналогичного преступления организатор привлек лиц с целью изготовления, хранения и сбыта фальсифицированного лекарственного средства. Правоохранители провели ряд оперативных закупок, чтобы доказать их причастность к совершению преступления", – рассказал начальник следственного отдела управления полиции Алексей Журавель.

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Правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления – незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта ядовитых сильнодействующих веществ.

Членам группировки грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что СБУ обнаружила группу фальсификаторов, которые подделывали продукты питания и продавали под известными брендами.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" № 284-IX, который приняла Верховная Рада.

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