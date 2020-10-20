Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве поймали группу, которая продавала фальсифицированные лекарства (фото)

20 октября, 15:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Членам группировки грозит до десяти лет лишения свободы

В Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая занималась сбытом фальсифицированного лекарственного средства "соматин".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В группировку вошли три человека, готовую продукцию они сбывали с помощью интернет-магазина. Из гаража, который снимали злоумышленники в Харькове, изъято более 500 емкостей с "соматином" и запрещенным сильнодействующим веществом.

"Мы выяснили, что ранее судимый за совершение аналогичного преступления организатор привлек лиц с целью изготовления, хранения и сбыта фальсифицированного лекарственного средства. Правоохранители провели ряд оперативных закупок, чтобы доказать их причастность к совершению преступления", – рассказал начальник следственного отдела управления полиции Алексей Журавель.

В тренде
В Киеве в жилом доме прорвало воду: поток горячей воды залил лестничную площадку (видео)
Реклама

Правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления – незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта ядовитых сильнодействующих веществ.

Членам группировки грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что СБУ обнаружила группу фальсификаторов, которые подделывали продукты питания и продавали под известными брендами.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" № 284-IX, который приняла Верховная Рада.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев полиция лекарство сбыт наркотиков

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев
Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)Другие новости
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и карта
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и картаДругие новости
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальше
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальшеНедвижимость
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)Происшествия
Когда в Киеве включат отопление: назвали дату
Когда в Киеве включат отопление: назвали датуДругие новости
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять