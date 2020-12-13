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Запретить делать громкий ремонт на карантине в Киеве – петиция набирает обороты

13 декабря, 10:16

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Предлагается запретить использование громких инструментов

Киевлян просят подписать петицию о запрете во время карантина делать громкие ремонтные работы в квартирах.

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Петиция опубликована на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Автор петиции Карина Васильевна Бондарчук предлагает запретить громкие ремонтные работы в рабочее время после 18:00 в многоквартирных заселенных домах, которые были введены в эксплуатацию более 3-х лет назад.

Что именно предлагается запретить:

  • болгарку
  • дрели
  • перфоратор
  • молоток

Отметим, на момент публикации петицию подписали 13 человек из необходимых 10 000 человек.

В тренде
Запретить делать громкий ремонт на карантине в Киеве – петиция набирает обороты
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Напомним, в Киеве метрополитен будет работать во время карантина с 8 по 24 января. В метрополитене призывают соблюдать простые правила – носить маску и мыть руки после улицы. Оставаться дома, если почувствовали признаки болезни.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по результатам локдауна в январе ожидается спад заболеваемости около 50%.

Напомним, в ближайшее время Украина снова погрузится в локдаун – Кабмин утвердил новую дату и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.

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Киев ремонт квартиры петиция
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