Запретить делать громкий ремонт на карантине в Киеве – петиция набирает обороты

Киевлян просят подписать петицию о запрете во время карантина делать громкие ремонтные работы в квартирах.
Петиция опубликована на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Автор петиции Карина Васильевна Бондарчук предлагает запретить громкие ремонтные работы в рабочее время после 18:00 в многоквартирных заселенных домах, которые были введены в эксплуатацию более 3-х лет назад.
Что именно предлагается запретить:
- болгарку
- дрели
- перфоратор
- молоток
Отметим, на момент публикации петицию подписали 13 человек из необходимых 10 000 человек.
Напомним, в Киеве метрополитен будет работать во время карантина с 8 по 24 января. В метрополитене призывают соблюдать простые правила – носить маску и мыть руки после улицы. Оставаться дома, если почувствовали признаки болезни.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по результатам локдауна в январе ожидается спад заболеваемости около 50%.
Напомним, в ближайшее время Украина снова погрузится в локдаун – Кабмин утвердил новую дату и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.
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