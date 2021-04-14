В Киеве предприниматели требуют отменить карантинные ограничения для бизнеса (фото)

В Киеве 14 апреля под здание Киевской городской государственной администрации предприниматели вышли на протест против карантинных мер для малого бизнеса.
Об этом сообщает глава движения SaveФОП Сергей Доротич в Facebook.
"Сейчас под КГГА серия одиночных пикетов за право на труд", – написал Доротич.
Фото: Юрий Орловский, "Сегодня"
Здесь собрались десятки людей с флагами и плакатами.
Фото: Юрий Орловский, "Сегодня"
Организаторами акции протеста выступили участники движения "SaveФОП".
Фото: Юрий Орловский, "Сегодня"
Протестующие требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса.
Фото: Юрий Орловский, "Сегодня"
Вход в здание КГГА охраняет несколько десятков правоохранителей.
Ранее мы писали, что в Украине вступил в силу закон, которые вводит выплаты карантинных 8000 гривен малому бизнесу и его сотрудникам в красных зонах карантина.
Напомним, проект закона, который усложняет оформление сотрудников компаний в качестве физлиц-предпринимателей обещают заблокировать для принятия в Верховной Раде.
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