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В Киеве могут продлить локдаун – Кличко

8 апреля, 16:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с COVID-19 развивается очень быстро

В Киеве могут продлить строгие карантинные ограничения, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

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Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос ведущих, готовит ли городской голова распоряжение о продлении карантина до 10 мая, как ранее писали в СМИ, Кличко ответил так:

"Я очень доволен такой информацией. Но решение о продлении карантинных ограничений принимает не киевской городской голова, а комиссия ТЭБ и НС. Таких заседаний у нас не было и однозначно распространяется информация из неизвестных источников. Одно могу сказать, действительно мы можем продолжить эти карантинные ограничения, продлить карантин, только исключительно исходя из цифр заболеваемости и если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может случиться. Сейчас четвертый день, как идут ограничения, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю этого", – сказал мэр.

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Ранее мы сообщали, что Киев погрузился в транспортный коллапс, поскольку передвижение в общественном транспорте – только по спецпропускам.

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Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус локдаун
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