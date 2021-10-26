В Киеве будет прохладно и облачно: прогноз погоды на 26 октября (карта)

В этот день в столице Украины осадков не прогнозируют

В Киеве в этот день столбики термометров не поднимутся выше + 11 градусов/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, в Киеве прогнозируют переменную облачность. В то же время синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице Украины в течение дня ожидается прохладная погода. Столбики термометров будут колебаться от +9 до +11 градусов. Ветер – южный, 3-8 м/с. Осадков не предвидится.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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