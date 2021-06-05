В Киеве под ОПУ протестует ЛГБТ-сообщество, есть задержанный (онлайн-трансляция)

В столице проходит акция против насилия на почве ненависти – представители ЛГБТ-сообщества требуют принятия законопроекта для борьбы с дискриминацией

В Киеве началась мирная акция "Дави, чтобы не давили на тебя" под Офисом президента. На ней собрались представители ЛГБТ-сообщества, которые выступают против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на мирных активистов.

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Смотрите стрим "Сегодня" с места событий:

Протестующие, среди прочего, требуют немедленного расследования нападений радикалов на представителей ЛГБТ-сообщества. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Дмитрий Гордийчук, одного из противников ЛГБТ-сообщества задержали правоохранители. Мужчина стоял с плакатом с надписью: "Требования нации – нет современной сегрегации".

Под Офисом президента собрались представители ЛГБТ-сообщества и их противники. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Кроме того, мирные протестующие требуют:

принять законопроект 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации";

реформы полиции, прокуратуры и судебной системы;

немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации;

смены руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления организации, задерживает и закрывает дела относительно нападений радикалов.

Что предшествовало

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По данным центра прав человека Zmina, в 2020 году произошло более 100 нападений и преследований активисток и активистов. Защиту прав ЛГБТ признано одним из самых опасных видов активизма.

Как отмечают организаторы, только за последнюю неделю радикальные группировки совершили четыре нападения.

27 мая в Киеве неизвестные сорвали пресс-показ документального фильма "Будьмо Гей. Диалоги о достоинстве!", посвященного правам ЛГБТ. Произошло нападение на представителей общественных организаций и гостей показа, в помещение забросили фаер и шашку со слезоточивым газом.

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В Одессе около 20 человек пытались сорвать мероприятие Fem Talks: "Быть ​​или не быть феминисткой?", Организованной ОО "Инсайт".

Ранее мы сообщали, что правительство закупило книги об однополой любви для детей дошкольного возраста.

Также напомним, почему ЛГБТ-подростки в Украине боятся ходить в школу. Как сообщила координатор исследования Мария Шевцова, из-за своей сексуальной ориентации опасно и некомфортно чувствуют себя 43% опрошенных.