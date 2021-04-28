В Киеве собираются на марш на честь дивизии СС "Галичина": онлайн

В Киеве проходит марш на честь дивизии СС "Галичина" – как проходит акция – смотреть онлайн фото и видео

В Киеве собираются на марш вышиванок на честь дня создания дивизии СС "Галичина", которая была во Львове в 1943 году и воевала на стороне Германии во время Второй мировой войны.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

18:12 Участники акции начали собираться в две колонны. Один из пенсионеров пытался помешать маршу. Полиция диалога попросила его уйти, копы отвели мужчину в сторону.

"Эта дивизия давала присягу Гитлеру, это ужас, что они в 2021 году идут по Киеву", – возмутился он.

Реклама Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Большинство людей в колоннах в форме или вышиванках. В руках они держат разные флаги и плакаты. Участники акции скандируют: "Пам'ятай, чужинець, хто господар України", "Слава Україні – смерть ворогам!", "Україна – понад усе".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

18:10 На Арсенальной площади находятся около 200 человек. Большинство из них молодежь. Также там находится много полицейских.

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К площади начали подъезжать автобусы с людьми.

Некоторые участники пришли на марш с собакой. На животном есть элементы тематической символики, но нет намордника.

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/ Фото: Сегодня

К шествию присоединятся активисты "Правого сектора". По словам организаторов марша, националисты хотят "вспомнить Первую добровольческую Украинскую дивизию" и "почтить память героев".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как и почему украинцы восприняли проведение марша в память о "Галичине".

Кроме того, это событие не обошли вниманием российские СМИ, которые начали массово публиковать новости о неонацистах, марширующих в центре Киева. "Сегодня" выяснили, как такой медиаэффект отразится на переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина.