В Киеве проходит Марш равенства в защиту прав ЛГБТ (фото, видео)

В центре перекрыта улица Владимирская, а также улица Льва Толстого

Колонна ЛГБТ-участников пройдет по столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева сегодня, 19 сентября, проходит традиционный правозащитный Марш Равенства. Ему предшествует ряд культурных и образовательных мероприятий в рамках украинского ПрайдМесяца.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", правоохранители оцепили и перекрыли улицы, по которым пройдет колонна ЛГБТ-участников.

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Так, сейчас перекрыта улица Владимирская, а также улица Льва Толстого.

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Главной темой Марша равенства стала безопасность и требования введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ и других групп, которые уже годами страдают от насилия.

Акция ЛГБТ проходит в столице / Фото: Сегодня

В частности, они требуют имплементацию законопроекта №5488, который предусматривает наказание за подобные криминальные действия. Организаторы ранее сообщили, что ожидают на Марше около 10 000 человек.

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"Мы устали ждать изменений и терпеть систематические запугивания, давление, срывы мирных мероприятий, нападения на активистов и активисток, ЛГБТ+ сообщество и людей, которые просто хотят быть собой. Мы требуем изменений здесь и сейчас, ведь хотим жить свободно в своей стране, чтобы развивать свободное общество и работать на его благо без боязни за свою идентичность", – рассказал директор ОО "КиевПрайд" Ленни Емсон.

Полиция оцепила маршрут, по которому пройдет колонна / Фото: Сегодня

На марше часть участников залезли на арендованную фуру: пускают мыльные пузыри и танцуют.

Участники залезли на фуру / Фото: Сегодня

Выстроились на пересечении Владимирской и Богдана Хмельницкого в сторону университета. Многие с плакатами в защиту прав ЛГБТ. Кричат: "Мы им сегодня покажем!".

На акцию пришли даже с детьми / Фото: Сегодня

Денисова призвала правоохранителей обеспечить соблюдение общественного порядка

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает киевские власти и правоохранительные органы обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения Марша Равенства в воскресенье.



"Сегодня в Киеве состоится Марш равенства – мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+. Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность", – написала она в социальной сети Facebook.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прошла ЛГБТ-свадьба.

Также напомним, сейчас во многих городах Украины проходят ЛГБТ-марши. Однако мало где акции проходят без столкновений противников "Марша равенства" с полицией. Например, в Одессе в конце августа все закончилось задержанием 61 человека и возбуждением уголовных дел, поскольку в столкновениях пострадали 29 правоохранителей.