В Киеве проходит сразу два митинга антивакцинаторов – все подробности (обновляется)

Сотни противников вакцинации собрались возле станции метро "Арсенальная" и Верховной Рады – что там происходит

В Киеве митингуют антивакцинаторы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 24 ноября антивакцинаторы снова вышли на акцию протеста. Начало митинга возле ВР запланировано на 10:00. Сейчас центр Киева перекрыт.



Сайт "Сегодня" ведет текстовую трансляцию события.

10:32 Участники акции рассказали, что приехали протестовать из разных городов. Многие взяли с собой детей.

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10:15 Также люди вышли на митинг под Верховную Раду. Сейчас там дежурят правоохранители. Некоторые участники принесли с собой плакаты, на которых написано "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

10:00 Уже утром антивакцинаторы выстроились с плакатами возле станции метро "Арсенальная".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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С 10:30 до 17:00 движение будет ограничено на таких участках:

на улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

на улице Крещатик

на бульваре Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

на улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).