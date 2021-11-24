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В Киеве проходит сразу два митинга антивакцинаторов – все подробности (обновляется)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 ноября, 10:30
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Сотни противников вакцинации собрались возле станции метро "Арсенальная" и Верховной Рады – что там происходит
В Киеве митингуют антивакцинаторы
В Киеве митингуют антивакцинаторы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 24 ноября антивакцинаторы снова вышли на акцию протеста. Начало митинга возле ВР запланировано на 10:00. Сейчас центр Киева перекрыт.

Сайт "Сегодня" ведет текстовую трансляцию события.

10:32 Участники акции рассказали, что приехали протестовать из разных городов. Многие взяли с собой детей.

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10:15 Также люди вышли на митинг под Верховную Раду. Сейчас там дежурят правоохранители. Некоторые участники принесли с собой плакаты, на которых написано "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

10:00 Уже утром антивакцинаторы выстроились с плакатами возле станции метро "Арсенальная".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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С 10:30 до 17:00 движение будет ограничено на таких участках:

  • на улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
  • Европейской площади;
  • на улице Крещатик
  • на бульваре Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • на улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Какие улицы перекрыли. Фото патрульной полиции

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