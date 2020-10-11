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В Киеве проходят акции сторонников и противников ЛГБТ: видео

11 октября, 19:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте дежурят правоохранители

В Киеве на площади возле станции метро "Дворец Спорта" проходят два митинга. Один организовали за права ЛГБТ-сообщества, другой – сторонники традиционной семьи.

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Об этом сообщает PavlovskyNews.

На месте мероприятий находятся нацгвардейцы, они стали колонной, разделяя участников разных митингов. Также там дежурит полиция.

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Сообщается, что охрана близлежащего торгового центра напала на участников митинга против ЛГБТ. Они вытолкали организатора движения.

Также, по данным СМИ, пострадал журналист. На него напали и разбили телефон.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, ранее мы писали, что в течение недели на самом высоком здании Киева светился флаг ЛГБТ.

Также этим летом меч Родины-мать "украсили" гигантским радужным флагом.

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Киев протест митинг лгбт
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