В Киеве проходят акции сторонников и противников ЛГБТ: видео

В Киеве на площади возле станции метро "Дворец Спорта" проходят два митинга. Один организовали за права ЛГБТ-сообщества, другой – сторонники традиционной семьи.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
На месте мероприятий находятся нацгвардейцы, они стали колонной, разделяя участников разных митингов. Также там дежурит полиция.
Сообщается, что охрана близлежащего торгового центра напала на участников митинга против ЛГБТ. Они вытолкали организатора движения.
Также, по данным СМИ, пострадал журналист. На него напали и разбили телефон.
Напомним, ранее мы писали, что в течение недели на самом высоком здании Киева светился флаг ЛГБТ.
Также этим летом меч Родины-мать "украсили" гигантским радужным флагом.
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