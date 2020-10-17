В Киеве простились с ветераном АТО, который поджег себя на Майдане (фото)

В Киеве на Майдане Незалежности простились с ветераном АТО Николаем Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане.

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Об этом сообщает "Суспильне".

/ Фото: Громадське телебачення

На церемонию прощания пришли около сотни человек: ветераны АТО, родственники Микитенко, активисты и неравнодушные киевляне.

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/ Фото: Укринформ

/ Фото: Укринформ

Прощание организовали на том же месте, где Микитенко в униформе с боевыми наградами совершил самосожжение.

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/ Фото: Укринформ

Дочь ветерана Юлия Микитенко сообщила, что отца похоронят в Житомирской области.

"Последняя сториз, которую он выложил в Facebook, была с того места, где он совершил самоподжог. Он сфотографировал Стеллу и написал: "Сейчас 03:25. Я просто хочу, чтобы Украина была независимой". Я думаю, он хотел видеть ее именно независимой от внешних и от внутренних врагов", – рассказала Юлия, отвечая на вопрос, какой ее отец видел Украину.

Реклама / Фото: Укринформ

Напомним, боец-фронтовик ООС Николай Микитенко 14 октября скончался в больнице. Мужчина получил 90% ожогов тела. В больницу он попал в тяжелом состоянии.

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