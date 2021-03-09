Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве прошел очередной протест в поддержку Стерненко: чего хотят активисты

9 марта, 12:07

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Сторонников Сергея Стерненко собралось около 100 человек

Сегодня в Киеве прошел четвертый за последнее время протест в поддержку Сергея Стерненко. В этот раз – при входе в "Президент отель" на Печерске, где начался съезд судей. Корреспондент "Сегодня" побывал на этом митинге.

Реклама

Как оказалось, с самого утра многие желающие попротестовать столкнулись с неразберихой. Они пришли к центральному входу в отель, но здесь в это время начинался протест с участием пенсионеров.

Последние пришли митинговать за независимую судебную систему. А вот протест в поддержку Стерненко стартовал с обратной стороны гостиницы, поэтому часть митингующих пришли туда с опозданием, запутавшись где же какой митинг проходит.

Сторонников Сергея Стерненко в этот раз собралось около 100 человек, они традиционно покритиковали власть и призвали освободить "политзаключенных". Впрочем, на этом протест не закончился.

В тренде
Асфальт, возвращайся! Жители столицы считают выбоины Киева – где хуже всего проехать после потепления
Реклама

Через полтора часа, в 14.00, сегодня, 9 марта они пообещали собраться на новый протест у Шевченковского суда столицы. Там намерены выступить в защиту Стерненко и Андрея Антоненко. Последний является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Предыдущая акция в поддержку Стерненко прошла 27 февраля под Офисом президента и Офисом генпрокурора. Протест был массовым и мирным. Только Офис генпрокурора забрасывали петардами и фаерами, но в целом все прошло без эксцессов.

Поддерживающие Стерненко обещают проводить акции регулярно, пока осужденного не выпустят. Следующая акция пройдет – 9 марта – на улице Госпитальной в Киеве, где собираются проводить съезд судей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев протесты митинг стерненко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреУкраина
В Киевской области начала действовать
В Киевской области начала действовать "оранжевая" зона карантинаДругие новости
Цветы к 8 Марта: на Бессарабке заметили букет за 18 тысяч (фото)
Цветы к 8 Марта: на Бессарабке заметили букет за 18 тысяч (фото)Украина
"Оно" повсюду! Собаки густо "заминировали" тротуары Киева – как с этим боротьсяВласть
8 Марта без забот вместе с NOVUS
8 Марта без забот вместе с NOVUSДругие новости
Управляющая киевским магазином
Управляющая киевским магазином "АТБ" Виктория Сивоконь: "Успех любого дела зависит в первую очередь от людей"Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять