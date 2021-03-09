В Киеве прошел очередной протест в поддержку Стерненко: чего хотят активисты

Сегодня в Киеве прошел четвертый за последнее время протест в поддержку Сергея Стерненко. В этот раз – при входе в "Президент отель" на Печерске, где начался съезд судей. Корреспондент "Сегодня" побывал на этом митинге.

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Как оказалось, с самого утра многие желающие попротестовать столкнулись с неразберихой. Они пришли к центральному входу в отель, но здесь в это время начинался протест с участием пенсионеров.

Последние пришли митинговать за независимую судебную систему. А вот протест в поддержку Стерненко стартовал с обратной стороны гостиницы, поэтому часть митингующих пришли туда с опозданием, запутавшись где же какой митинг проходит.

Сторонников Сергея Стерненко в этот раз собралось около 100 человек, они традиционно покритиковали власть и призвали освободить "политзаключенных". Впрочем, на этом протест не закончился.

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Через полтора часа, в 14.00, сегодня, 9 марта они пообещали собраться на новый протест у Шевченковского суда столицы. Там намерены выступить в защиту Стерненко и Андрея Антоненко. Последний является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Предыдущая акция в поддержку Стерненко прошла 27 февраля под Офисом президента и Офисом генпрокурора. Протест был массовым и мирным. Только Офис генпрокурора забрасывали петардами и фаерами, но в целом все прошло без эксцессов.

Поддерживающие Стерненко обещают проводить акции регулярно, пока осужденного не выпустят. Следующая акция пройдет – 9 марта – на улице Госпитальной в Киеве, где собираются проводить съезд судей.

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