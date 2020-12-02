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В Киеве протестующие перекрыли движение на Багговутовской (фото)

2 декабря, 14:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Движение транспорта перекрыто полностью

В Киеве 2 декабря на улице Багговутовской, 3/15 проходит митинг.

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Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.

"Митингующие перекрыли движение", – говорится в сообщении.

Протестующие ходят по дороге и не дают проехать транспорту. Пока неизвестно, почему люди вышли на улицы.

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По информации СМИ, власть игнорирует незаконное строительство в историческом ареале города Киева – на склонах Репьяхового Яра.

Ранее мы писали, что в Киеве 2 декабря возле Верховной Рады собралось сразу несколько митингов.

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Киев митинг патрульная полиция Багговутовская

Источник: Сегодня

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