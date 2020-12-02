В Киеве протестующие перекрыли движение на Багговутовской (фото)

В Киеве 2 декабря на улице Багговутовской, 3/15 проходит митинг.
Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.
"Митингующие перекрыли движение", – говорится в сообщении.
Протестующие ходят по дороге и не дают проехать транспорту. Пока неизвестно, почему люди вышли на улицы.
По информации СМИ, власть игнорирует незаконное строительство в историческом ареале города Киева – на склонах Репьяхового Яра.
Ранее мы писали, что в Киеве 2 декабря возле Верховной Рады собралось сразу несколько митингов.
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