В Киеве протестующие перекрыли движение на Багговутовской (фото)

В Киеве 2 декабря на улице Багговутовской, 3/15 проходит митинг.

Реклама

Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.

"Митингующие перекрыли движение", – говорится в сообщении.

Протестующие ходят по дороге и не дают проехать транспорту. Пока неизвестно, почему люди вышли на улицы.

В тренде Стало известно, когда Андреевскую церковь откроют для посетителей

Видео: Наталья Кляпка / Facebook

Реклама

По информации СМИ, власть игнорирует незаконное строительство в историческом ареале города Киева – на склонах Репьяхового Яра.

Ранее мы писали, что в Киеве 2 декабря возле Верховной Рады собралось сразу несколько митингов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама