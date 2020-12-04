В Киеве протестующие перекрыли Грушевского: произошли стычки с полицией (видео)

В Киеве под Верховной Радой продолжаются митинги.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram 4 декабря.
"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях", – говорится в сообщении.
Движение перекрыто от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую.
Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов.
Начались стычки с полицией.
Напомним, в столице проходил протест предпринимателей у здания Верховной Рады – митингующие прорвали оборону полиции.
Ранее мы писали, что в Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина.
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