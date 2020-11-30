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В Киеве протестующие перекрыли Крещатик (видео)

30 ноября, 13:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Под КГГА собрались люди

В Киеве в понедельник, 30 ноября, перекрыли улицу Крещатик.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, причина – проведение массовых мероприятий – инвесторы банка "Аркада" пришли под КГГА.

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Предварительно известно, что главная улица Киева будет перекрыта до 20:00.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о ликвидации банка "Аркада", который был объявлен неплатежеспособным в конце августа.

Ранее мы писали, что в Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина.

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Киев Крещатик протестующие перекрытие

Источник: Сегодня

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