В Киеве протестующие перекрыли Крещатик (видео)

В Киеве в понедельник, 30 ноября, перекрыли улицу Крещатик.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.
"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", – говорится в сообщении.
По информации СМИ, причина – проведение массовых мероприятий – инвесторы банка "Аркада" пришли под КГГА.
Предварительно известно, что главная улица Киева будет перекрыта до 20:00.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о ликвидации банка "Аркада", который был объявлен неплатежеспособным в конце августа.
Ранее мы писали, что в Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина.
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