В студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантин

Еще во время поселения специалисты обнаружили много нарушений

Больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд серьезных нарушений.

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По данным Госпродпотребслужбы, только с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, в 64% ​​общежитий нарушали карантин. В частности, там:

не проверяли температуру у работников;

не было запаса дезинфицирующих средств;

работали без средств индивидуальной защиты;

отсутствовали элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).

На общежития, в которых нарушали карантин, уже составили протоколы. Ведь такое отношения к соблюдению противоэпидемических мер, по словам эпидемиологов, может привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в городе. Это связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию. Кроме того, молодые люди чаще всего болеют без видимых клинических симптомов, но могут распространять инфекцию.

"Очень важно наладить в общежитиях максимальные профилактические мероприятия. Прежде всего, выявлять больных и контактных, обеспечить возможности для изоляции и самоизоляции, своевременно и в полном объеме проводить дезинфекцию помещений", – заявил руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Напомним, не так давно в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна.

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Кроме того, мы сообщали, что в Киеве и пригороде оштрафовали несколько ночных клубов за проведение вечеринок в карантин.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

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