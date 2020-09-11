В студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантин

Больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд серьезных нарушений.
По данным Госпродпотребслужбы, только с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, в 64% общежитий нарушали карантин. В частности, там:
- не проверяли температуру у работников;
- не было запаса дезинфицирующих средств;
- работали без средств индивидуальной защиты;
- отсутствовали элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).
На общежития, в которых нарушали карантин, уже составили протоколы. Ведь такое отношения к соблюдению противоэпидемических мер, по словам эпидемиологов, может привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в городе. Это связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию. Кроме того, молодые люди чаще всего болеют без видимых клинических симптомов, но могут распространять инфекцию.
"Очень важно наладить в общежитиях максимальные профилактические мероприятия. Прежде всего, выявлять больных и контактных, обеспечить возможности для изоляции и самоизоляции, своевременно и в полном объеме проводить дезинфекцию помещений", – заявил руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.
Напомним, не так давно в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна.
Кроме того, мы сообщали, что в Киеве и пригороде оштрафовали несколько ночных клубов за проведение вечеринок в карантин.
О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:
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