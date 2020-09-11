Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантин

11 сентября, 09:46

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Еще во время поселения специалисты обнаружили много нарушений

Больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд серьезных нарушений.

Реклама

По данным Госпродпотребслужбы, только с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, в 64% ​​общежитий нарушали карантин. В частности, там:

  • не проверяли температуру у работников;
  • не было запаса дезинфицирующих средств;
  • работали без средств индивидуальной защиты;
  • отсутствовали элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).

На общежития, в которых нарушали карантин, уже составили протоколы. Ведь такое отношения к соблюдению противоэпидемических мер, по словам эпидемиологов, может привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в городе. Это связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию. Кроме того, молодые люди чаще всего болеют без видимых клинических симптомов, но могут распространять инфекцию.

"Очень важно наладить в общежитиях максимальные профилактические мероприятия. Прежде всего, выявлять больных и контактных, обеспечить возможности для изоляции и самоизоляции, своевременно и в полном объеме проводить дезинфекцию помещений", – заявил руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Напомним, не так давно в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна.

В тренде
В Киеве установят новую скульптуру архистратига Михаила: Кличко назвал сроки (видео)
Реклама

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве и пригороде оштрафовали несколько ночных клубов за проведение вечеринок в карантин.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин общежитие инфекция коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Школы на карантине: что происходит в Киеве
Школы на карантине: что происходит в КиевеВласть
В студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантин
В студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантинДругие новости
Старейший фонтан Киева перекрасили в синий цвет: архитектор объяснил зачем
Старейший фонтан Киева перекрасили в синий цвет: архитектор объяснил зачемДругие новости
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретом
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретомДругие новости
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажки
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажкиВласть
Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)
Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять