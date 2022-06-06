В Киеве пса Патрона увеличили в десять раз и выставили на обозрение (фото)

Животное изобразили в его уже привычном узнаваемом образе – в именном жилете

Легендарного пса Патрона нарисовали в парке столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на стене в парке "Отрадный" появилось изображение знаменитого пса Патрона, который служит в команде пиротехников Черниговской области. Художники Виталий Гидеван и Елена Нойна изобразили его в уже привычном узнаваемом образе – в именном жилете. Для рисунка общей площадью 30 кв. м использовали 50 баллонов краски.

Об этом сообщает "Киевзеленстрой".

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Директор КП СЗН Соломенского района Алексей Лукаш говорит, что Патрон – тот герой, который нужен этому парку. Ведь в "Отрадном" отдыхают семьями, много детей приходит сюда, а самые горячие фанаты Патрона – дети.

"С началом полномасштабной войны у нас появились новые герои, новые символы. Каждый из них – это отдельная история о несокрушимости нашей Украины и о том, что мы ни за что не отступим от победы. Даже животные на нашей стороне", – подчеркнул Лукаш.

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Изображение пса Патрона в парке Киева

Что известно о Патроне?

Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.

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Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненьким, – написали в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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