В Киеве пса Патрона увеличили в десять раз и выставили на обозрение (фото)

В Киеве на стене в парке "Отрадный" появилось изображение знаменитого пса Патрона, который служит в команде пиротехников Черниговской области. Художники Виталий Гидеван и Елена Нойна изобразили его в уже привычном узнаваемом образе – в именном жилете. Для рисунка общей площадью 30 кв. м использовали 50 баллонов краски.
Об этом сообщает "Киевзеленстрой".
Директор КП СЗН Соломенского района Алексей Лукаш говорит, что Патрон – тот герой, который нужен этому парку. Ведь в "Отрадном" отдыхают семьями, много детей приходит сюда, а самые горячие фанаты Патрона – дети.
"С началом полномасштабной войны у нас появились новые герои, новые символы. Каждый из них – это отдельная история о несокрушимости нашей Украины и о том, что мы ни за что не отступим от победы. Даже животные на нашей стороне", – подчеркнул Лукаш.
Изображение пса Патрона в парке Киева
Что известно о Патроне?
Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.
Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненьким, – написали в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.