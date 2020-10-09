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В Киеве пять школ закрыли на карантин: кто заболел

9 октября, 12:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Также увеличилось количество классов на самоизоляции

В Киеве, где за последние сутки коронавирусом заразилось рекордное количество людей, на карантин закрыли пять школ.

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Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что три учебных заведения закрыли в Печерском районе и по одному в Оболонском и Подольском районах. Там коронавирус обнаружили в учителей.

По данным мэра, на дистанционном обучении находится 501 класс в 173 школах. Всего школьников с коронавирусом в Киеве 454. Также болеют 349 педагогов.

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Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина: что изменится в столице

Как известно, в Киеве за последние сутки, 8 октября, коронавирус обнаружили у 567 человек. Это самый большой прирост заболевших в столице с начала эпидемии. Общее количество пациентов достигло 26 463.

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Кроме того, со следующего понедельника Киев перейдет с "желтой" в "оранжевую" зону карантина. В городе изменится режим работы ночных заведений, проведение общественных и культурных мероприятий.

Также смотрите, как украинцы соблюдают карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев школа карантин Виталий Кличко коронавирус
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