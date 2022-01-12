В Киеве работают пункты обогрева: список адресов на случай сильных морозов

В Киеве существенно похолодало. Пункты обогрева продолжают работать во всех районах столицы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Температура воздуха в столице опустится днем до 14 градусов ниже нуля и продержится до вечера. Ночью на 13 января похолодает до 17 градусов мороза.
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Во всех районах столицы работают пункты обогрева, а также дополнительные пункты работают круглосуточно на пригородном вокзале "Дарница" и Южном вокзале станции "Киев-Пассажирский".
Основные рекомендации
Что следует соблюдать при значительном снижении температуры воздуха:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
- обувь следует обивать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.
Погода в Украине в январе
В январе в Украину еще вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и в восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящихся географически к Центральной Украине.
В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская – будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза. Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Например, на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем – от 1 до 5 градусов тепла.
Еще меньше зимы увидим в Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем почти целый месяц 3-5 тепла.
В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до 0 и в дальнейшем к концу месяца до минус 2-4 градусов.
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