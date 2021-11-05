В Киеве работают выездные лаборатории. Сколько стоит сдать тест на COVID-19 (фото)

Один тест стоит 290 гривен

Одна из лабораторий находится на ЖД вокзале / Коллаж "Сегодня"

С 1 ноября столица вошла в красную зону карантина. Теперь ходить в кафе, ТЦ, спортзалы и пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные или те, кто имеет негативный тест на COVID-19. В многолюдных местах в Киеве начали работать выездные лаборатории.

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В выездных лабораториях можно сдать тест на COVID-19. Одну из таких лабораторий заметил журналист "Сегодня" возле центрального железнодорожного вокзала в столице.

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На микроавтобусе написано, что цена теста – 290 гривен.

Выездные лаборатории. Фото: сайт "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

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