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В Киеве рано вводить жесткий локдаун: прогноз эксперта

4 декабря, 16:55

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Столица будет жить в режиме усиленных противоэпидемиологических мероприятий

По заявлению министра здравоохранения Украины жесткий локдаун в Украине могут ввести с начала года. В Госпродпотребслужбе Киева отметили, что на данный момент, в столице нет острой необходимости для ввода жесткого локдауна.

"В Киеве – это еще рано делать. Система здравоохранения в столице может справиться с таким ростом заболевания, и справляется. Кроме того, в конце года и в первые две недели Нового года, в городе традиционно резко уменьшается заболеваемость на грипп и ОРВИ, примерно на 30-40%. Плюс период отпусков и каникулы в школах уменьшают социальную активность жителей столицы", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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В тоже время он считает, что в некоторых регионах страны уже сейчас нужно вводить строгие ограничительные мероприятия.

"Решения о вводе локдауна должно приниматься на уровне правительства и вводиться одномоментно по всей стране. Нужно ждать принятия такого решения", – добавляет Рубан.

До этого Киев будет жить в том режиме, который действуют в городе сейчас.

"Столица будет жить в режиме усиленных противоэпидемиологических мероприятий, сейчас город находится в оранжевой зоне. Будет осуществляться контроль за больными, контактными лицами и тех, кто находится на самоизоляции", – добавляет глава Госпродпотребслужбы.

Он отмечает, что для киевлян пока ничего не измениться.

"У нас сегодня есть только одна проблема: из-за увеличения количества тестирований и роста регистраций больных с легкой формой заболевания, первичное звено в медицинской структуре не работает. Причин много – через перегрузку, отсутствие специалистов, знаний. Если бы эта проблема была решена ранее, то ненужно было вводить никаких локдаунов", – заверяет Рубан.

Ранее мы писали, что окончательного решения о введении локдауна еще не принято.

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Напомним, сайт "Сегодня" рассказал о возможных сроках ужесточения, какие меры будут введены и как долго продлятся эти ограничения.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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Киев карантин коронавирус Олег Рубан локдаун

Источник: Сегодня

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