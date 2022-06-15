В Киеве разоблачили фармкомпанию, которая спонсировала "ДНРовцев" (фото)

В "бюджет" так называемой "республики" перечислили почти 8 млн гривен

СБУ разоблачила злоумышленников в столице Украины, которые сотрудничали с "ДНР". Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании боевиков "ДНР" из-за аптечного бизнеса в Донецке. Так, во время контрразведывательной операции в Киеве заблокировали деятельность коммерческой структуры, перечислившей в "бюджет" так называемой "республики" почти 8 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Детали

Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.

Полученные средства террористы использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины.

Как выяснилось, к противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.

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В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР".

Сейчас организаторам схемы сообщили о подозрении.

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В Киеве разоблачили злоумышленников. Фото: СБУ

Кто еще помогал оккупантам

В Киевской области сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые снабжали оккупантов жильем, едой и помогали ориентироваться на местности. Подозреваемые снабжали их продуктами питания и предоставляли информацию о местных жителях. Используя эти данные, оккупанты грабили дома людей.

39-летний уроженец г. Чернобыля во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района добровольно согласился сотрудничать с оккупационными войсками РФ.

Бывшему народному депутату Украины от Партии регионов Евгению Балицкому было объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса "коллаборационная деятельность".

В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.

Ранее мы рассказывали, что СБУ разоблачила IT-компанию из Киева, которая работала с оккупантами в ОРДЛО. Компания разработала для них программное обеспечение для "сбора коммунальных платежей", также они занимались его техподдержкой.