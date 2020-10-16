В Киеве разоблачили подпольные игорные заведения (фото)

В Киеве разоблачили четыре подпольных игорных заведения в Днепровском и Соломенском районах.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, один из залов на ул. Пражской в ​​Днепровском районе, второй – на ул. Вацлава Гавела в Соломенском районе.

Читайте также: Легализация казино: Рада отправила законопроект на доработку

"Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к указанным преступлениям для привлечения их к ответственности", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде В центре Киева с ножом напали на участника АТО: парень в реанимации

При обысках изъяли черновую документацию и 100 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные услуги.

Уголовные производства расследуются по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Напомним, в Киеве во время нападения на нелегально действующее игорное заведение правоохранители задержали группу в составе 29 человек – их подозревают в совершении почти двух десятков аналогичных налетов.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной Рады поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама