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В Киеве разоблачили подпольные игорные заведения (фото)

16 октября, 09:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

При обысках изъяли черновую документацию

В Киеве разоблачили четыре подпольных игорных заведения в Днепровском и Соломенском районах.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, один из залов на ул. Пражской в ​​Днепровском районе, второй – на ул. Вацлава Гавела в Соломенском районе.

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"Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к указанным преступлениям для привлечения их к ответственности", – говорится в сообщении.

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При обысках изъяли черновую документацию и 100 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные услуги.

Уголовные производства расследуются по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Напомним, в Киеве во время нападения на нелегально действующее игорное заведение правоохранители задержали группу в составе 29 человек – их подозревают в совершении почти двух десятков аналогичных налетов.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной Рады поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.

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Киев казино полиция игровые автоматы

Источник: Сегодня

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