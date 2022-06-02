В Киеве разрешили продажу алкоголя вечером, но ограничения сняли не все

Изменения вступают в силу 2 июня

Продавать алкоголь будут на три часа дольше / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве разрешили продажу алкогольных напитков в магазинах с 11:00 до 19:00.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, говорится в официальном Telegram-канале КМДА.

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В связи с новыми изменениями алкоголь будут продавать на три часа дольше. Раньше продажа спиртного была разрешена только до 16:00.

Поворозник также напомнил, что в заведениях общепита продажа алкоголя возможна с 11:00 до 22:00.

В Киеве рестораны выводили деньги в РФ

Столичная прокуратура разоблачила сеть популярных ресторанов, чьи владельцы переводили средства стране-агрессору. По информации источников Украинской правды, речь идет о московском бренде Tarantino family (входят рестораны "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная" и т.д.).

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Чем заменить алкоголь

Замените распитие алкоголя медитацией, дыхательными и антистресс-упражнениями или хорошим и качественным сном (если не спите – обратитесь к врачам онлайн, они подскажут, какие препараты можно использовать). Это будет более эффективно и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация. Во время военных действий очень важно оставаться трезвым и здорово мыслить — это может спасти вам жизнь!.