В Киеве развернули 30-метровый флаг Украины на мосту Патона (фото, видео)

Ко Дню Соборности, активисты развернули 30-метровый флаг Украины на мосту Патона

В Киеве на мосту Патона активисты развернули 30-метровый флаг Украины. Мероприятие прошло в честь Дня Соборности.

Об этом сообщает Big Kyiv в Telegram.

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Это сделали участники акции ко Дню Соборности Украины, которые выстроились в "живую цепь", чтобы соединить две колонны людей – с левого и правого берега столицы.

Традиционно акция проходит в столице 22 января / Фото: Big Kyiv

Подобная акция традиционно пройдет не только в Киеве, а и во всех многих городах страны, а также за рубежом.

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День Соборности

День Соборности Украины – государственный праздник Украины.

Праздник отмечается ежегодно, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.

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