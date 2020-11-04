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В Киеве рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки: данные по районам (карта)

4 ноября, 12:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице всего 816 летальных случаев COVID-19

В Киеве за прошлые сутки – наибольшее количество больных за все время пандемии – 856 новых случаев коронавируса.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Днепровском районе – 132,
  • Деснянском – 109,
  • Соломенском районе – 98.

"Всего от коронавируса в столице 816 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 40 390", – сказал Виталий Кличко.

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Среди заболевших 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 34 девочки от двух месяцев до 17 лет. А также 334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет. И 32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет.

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Заболели в том числе и 43 медика. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Умерли 17 человек. Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолел 13 421 житель Киева.

Напомним, еще 2 ноября в Киеве было только 507 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как мы уже писали ранее, один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца.

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Киев Владимир Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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